В Нижнем Тагиле осудили турагента, обманувшую 28 человек на 2,4 млн рублей

Гендиректор турагентства признала вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор генеральному директору ООО ТА «Лайн Тур» Светлане Медведевой, обманувшей за два года 28 человек на сумму больше 2,4 миллиона рублей.

- Под предлогом реализации туристических путевок она принимала от клиентов денежные средства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом подбор, бронирование и приобретение туров в интересах клиентов не совершала, деньги присваивала себе, распоряжаясь по своему усмотрению.

Изобличить недобросовестного турагента удалось сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское».

- В ходе следствия было установлено, что все потерпевшие хорошо знали директора туристического агентства, не раз пользовались ее услугами, поэтому никаких опасений о возможных проблемах ни у кого не возникло, - добавили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Гендиректор турагентства признала вину. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) Светлану приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы исправительной колонии общего режима.