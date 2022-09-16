ВТБ: спрос на потребительские кредиты на Урале вырос на треть

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Существенную динамику банк фиксирует и по числу выдач. Клиенты ВТБ на Урале получили в августе свыше 12 тысяч кредитов наличными, что превышает показатель июля на 14%.

ВТБ наблюдает прирост спроса на розничные кредиты среди жителей УрФО пятый месяц подряд. Всего с начала года банк предоставил уральцам 65 тысяч потребительских кредитов на 33,2 млрд рублей.

Темпы увеличения спроса на кредиты наличными в Уральском федеральном округе опережают общероссийские. В целом по стране продажи потребкредитов в ВТБ в августе по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей.

Одним из драйверов клиентского интереса в августе стала программа рефинансирования от ВТБ, которая помогает заемщикам снизить до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц программой воспользовались более 6,5 тысяч россиян, рефинансировавшие кредиты с помощью ВТБ на сумму 6,8 млрд рублей.

Также в конце августа ВТБ запустил экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут.