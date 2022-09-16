Отопление дали в 81 муниципалитете Свердловской области

Включение отопления идет по графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на утро 16 сентября, отопление дали в 81 муниципалитете. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Подключение потребителей к теплу идет по графику. Запущена 1 021 котельная из 1 500, - заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сейчас теплом обеспечили 37% жилищного фонда и 61% социальных объектов. В регионе отапливается 3 560 объектов соцсферы. Среди них 710 школ, 1 108 детских садов, 666 медучреждений, 106 интернатов, 650 учреждений культуры и еще 410 прочих объектов.

Смирнов подчеркнул, что Свердловская область полностью готова к отопительному сезону. Все батареи станут горячими к 1 октября.

Отопительный сезон в Екатеринбурге в 2022 году стартовал 12 сентября. Подача тепла пройдет в два этапа. «КП-Екатеринбург» публиковала график включения отопления по районам.