В Свердловской области взяли под охрану семь памятников истории и культуры

Памятник в Реже Фото: департамент информполитики

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области внесло в единый государственный реестр семь зданий памятников истории и культуры. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

- Для каждого памятника мы оформляем определенный набор документов, которые определяют правила, как работать с этим объектом, как сохранить его, как обеспечить защиту, - рассказал начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин. - Среди них предмет охраны - особенности памятника, которые должны обязательно быть сохранены, границы территории, зоны охраны.

Среди внесенных в единый государственный реестр зданий «Дом провизора А.К. Белова» и «Дом Т.В. Ремезова» в Екатеринбурге ,«Господский дом» в Реже, комплекс зданий Верхотурского кремля, «Жилой дом золотопромышленника Курочкина», здание банка в Кушве и «Дом купца Малмыгина» в Билимбае.

На сегодняшний день на территории Свердловской области расположены 1755 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.