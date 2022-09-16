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Общество16 сентября 2022 2:47

В Екатеринбурге завершились поиски 17-летнего парня

Подросток пропал 9 сентября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчика искали волонтеры и полицейские

Мальчика искали волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 17-летнего парня, пропавшего еще 9 сентября в Верх-Исетском районе. Мальчика, нуждающегося в медицинской помощи, искали полицейские и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! – сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 28-летнюю Викторию Бондаренко, пропавшую 6 сентября. В этот день она вышла из дома и больше не возвращалась.