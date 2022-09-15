Жительница уральского поселка отсудила больше 50 тысяч за нападение собаки на прогулке

В полиции заявление принимать отказались, сославшись на незначительный вред здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница уральского поселка Сабик отсудила больше 50 тысяч рублей за укус собаки. Инцидент произошел в августе прошлого года, тогда женщина отправилась выгулять своего питомца, и в какой-то момент на нее напал пес без поводка и намордника.

Женщина получила травмы лица и кисти руки, также ей пришлось сделать курс прививок от бешенства, а также принимать различные лекарства. При этом в полиции заявление принимать отказались, сославшись на незначительный вред здоровью.

- Хозяин напавшего пса по кличке Умка подтвердил, что в тот день его дочь пошла гулять с собаками, при этом одна из них была на поводке, а вторая - нет, так как она добрая. Когда дочь вернулась домой, то сообщила, что Умка напала на женщину и ее собаку, - рассказали в пресс-службе свердловского областного суда.

Пострадавшая подала иск и хотела возместить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. В итоге после череды разбирательств в ведомстве постановили присудить ей чуть больше 50 тысяч за расходы на лечение и прочие убытки.