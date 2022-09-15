В Качканаре на маршрут не вышла «Ласточка», которая должна была доехать до Екатеринбурга

Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом со скоростной «Ласточкой», которая не вышла на маршрут в Качканаре. Как оказалось, пассажиры приобрели билеты на поезд до Екатеринбурга, однако в назначенное время он не приехал.

Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе. Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку о нарушениях законодательства в сфере защиты прав потребителей. Ситуация находится на контроле, - сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее новый трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, не вышел на маршрут, это произошло 8 сентября.

- В 04:00 на тяговой подстанции трамвая на маршруте №333 в Верхней Пышме произошел технический сбой, - говорилось в сообщении «Верхнепышминского трамвая».