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Общество15 сентября 2022 17:28

В Качканаре на маршрут не вышла «Ласточка», которая должна была доехать до Екатеринбурга

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе

Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом со скоростной «Ласточкой», которая не вышла на маршрут в Качканаре. Как оказалось, пассажиры приобрели билеты на поезд до Екатеринбурга, однако в назначенное время он не приехал.

Пассажирам предложили добираться до ближайшей станции на автобусе. Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку о нарушениях законодательства в сфере защиты прав потребителей. Ситуация находится на контроле, - сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее новый трамвай, курсирующий между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, не вышел на маршрут, это произошло 8 сентября.

- В 04:00 на тяговой подстанции трамвая на маршруте №333 в Верхней Пышме произошел технический сбой, - говорилось в сообщении «Верхнепышминского трамвая».