В Екатеринбурге на две недели изменится схема движения автобуса № 56

Общественный транспорт будет ходить по другому маршруту с 15 по 30 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за восстановления нарушенных элементов благоустройства в Мельковском переулке на две недели изменится схема движения автобуса № 56. Общественный транспорт будет ходить по другому маршруту с 15 по 30 сентября.

- Временно отменяются остановки: «Космонавтов», «Хладокомбинат Норд», «Автоколонна» и вводятся остановки «1-й километр», «Техучилище», «Космонавтов» на улице Артинская, «Артинская» по направлению к 7 Ключам, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Движение автобусов будет осуществляться в объезд по следующим улицам: Варшавской, Сибирскому тракту, Восточной, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, проспекту Космонавтов, переулку Мельковскому , Завокзальной, Артинской, Армавирской, Летчиков, Пехотинцев, Бебеля, Таватуйской, Надеждинской, Дублеру Технической, Коуровской, Таватуйской, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Белякова, Уткинской.