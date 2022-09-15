На станции Каменска-Уральского во время отправки поезда с рельсов сошли шесть вагонов

Инцидент произошел 15 сентября в 16:48 по местному времени. Фото: уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области на станции Каменска-Уральского во время отправки поезда № 2729 с рельсов сошли шесть вагонов, в которых перевозили каменный уголь, один из контейнеров опрокинулся, и из него высыпался груз.

- Инцидент произошел 15 сентября в 16:48 по местному времени. Пострадавших в результате схода вагонов и угрозы загрязнения окружающей среды нет, движение поездов не приостановлено. В настоящее время проводятся восстановительные работы, - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Ущерб, который был нанесен инфраструктуре ОАО «РЖД» в настоящее время устанавливается. В ведомстве организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.