В Екатеринбурге два приятеля напали на парня, поссорившись с ним в ночном клубе

Во время нападения пострадавший успел опознать своих обидчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два приятеля напали на 25-летнего парня, с котором у них был конфликт. Инцидент произошел в микрорайоне Светлый 1 сентября. Один из злоумышленников даже применил перцовый баллончик. После этого у пострадавшего отобрали телефон за 40 тысяч.

- Заявитель рассказал, что в тот день он отдыхал в одном из ночных клубов на улице Бажова, при выходе из данного заведения у него произошел конфликт с неизвестными молодыми людьми, после чего он направился в сторону дома, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Во время нападения он успел опознать своих обидчиков. Подозреваемых быстро задержали, им оказался 25-летний парень из республик ближнего зарубежья и 19-летний местный житель.

- Оба дали признательные показания и пояснили, что после конфликта у ночного клуба они решили проследить за потерпевшим и продолжить «разборку». Похищенный телефон они успели сбыть скупщику в районе железнодорожного вокзала, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.