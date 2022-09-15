В Первоуральске силовики провели учения по разгону массовых беспорядков

По легенде осужденные одного из исправительных учреждений устроили бунт. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Первоуральске ГУФСИН вместе с полицией, МЧС и Росгвардией провели учения по разгону массовых беспорядков и освобождению заложников. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- В учениях приняли участие более 250 человек, - говорится в сообщении.

По легенде осужденные одного из исправительных учреждений в Екатеринбурге во время утренней проверки заявили, что недовольны качеством пищи, которую им подают. Также они взбунтовались из-за работы магазина.

Группа осужденных, согласно истории, напала на сотрудников, разгромила столовую, магазин и спровоцировала массовые беспорядки. Личный состав подняли по тревоге. Во время учений оперативный штаб в режиме реального времени принимал информацию, оценивал ситуацию и принимал решения.