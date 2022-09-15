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Общество15 сентября 2022 13:43

Власти Свердловской области рассказали, сколько школьников отправились на дистант из-за COVID-19

Массово отправлять учеников на удаленку пока не собираются
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Школьников могут отправить на удаленку, если совокупная заболеваемость в коллективе превышает 20 %

Школьников могут отправить на удаленку, если совокупная заболеваемость в коллективе превышает 20 %

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 0.9% школьных классов находятся на карантине из-за COVID-19. Однако массово отправлять учеников на дистант из-за ОРВИ и коронавируса власти региона пока не собираются.

- В частности, в школах на карантине по гриппу, ОРВИ и COVID-19 находятся 0,9% классов от общего количества. В дошкольных учреждениях – 1,3% от общего числа групп, - рассказали в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также там добавили, что школьников могут отправить на удаленку, если совокупная заболеваемость в коллективе превышает 20 %.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что школьников не планируют переводить на дистант из-за роста случаев заражения коронавирусом в регионе.