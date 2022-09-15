Жительница Каменска-Уральского нашла гриб шириной в 30 сантиметров

Гигантский гриб Наталья обнаружила на участке по улице Орджоникидзе. Фото: KU66.RU

В Каменске-Уральском местная жительница Наталья Дегтярева нашла у себя на садовом участке огромный шампиньон. Об этом сообщает портал KU66.RU.

- Его ширина около 32 сантиметров, - рассказала женщина.

Гигантский гриб Наталья обнаружила на участке по улице Орджоникидзе. Она отметила, что раньше на этом месте стояла собачья будка. Ее убрали, и вырос гриб.

В начале июля житель Екатеринбурга нашел в уральском лесу необычные грибы. Сами по себе они невысокие, серые и синими ножками. Он назвал их инопланетными. Пользователи интернета предположили, что это могут быть паутинники голубовато-опоясанные.