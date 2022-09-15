В ГИБДД раскрыли подробности ДТП на Уралмаше, в котором пострадали дети

В аварии пострадали два мальчика восьми лет. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД по Екатеринбургу раскрыли подробности ДТП на Уралмаше, в котором 15 сентября пострадали два ребенка. Авария случилась в 12:40 на улице Победы, 70. Lada Kalina столкнулась с Citroen и от удара перевернулась на крышу.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Уральских Рабочих по улице 40 Лет Октября при повороте налево на улицу Победы, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Citroen, - говорится в сообщении.

Иномарка ехала во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Восстания. В аварии пострадали два мальчика восьми лет. Их доставили в больницу. Дети сидели на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности.

За рулем Lada был 61-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 27 лет. Он рассказал, что около 12:30 забрал детей из школы и повез домой. Водитель объяснил, что не заметил иномарку из-за стоящего впереди транспортного средства. Из-за этого и произошло столкновение.