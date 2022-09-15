Житель Екатеринбурга наткнулся на мошенника при покупке японского байка в интернете

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что нашел объявление на популярном портале объявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 46-летний местный житель потерял 260 тысяч рублей, поверив мошеннику, который продавал несуществующий мотоцикл Honda. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что нашел объявление на популярном портале объявлений.

Без раздумий он связался с «продавцом», на звонок ответил мужчина, который представился Семеном Медведевым из Лесосибирска, что в Красноярском крае.

- Семен сообщил, что продает мотоцикл дешевле, так как ему нужны деньги. Затем покупатель и "продавец" договорились о доставке байка через услуги транспортной компании. При этом «продавец» попросил собеседника полностью оплатить стоимость товара, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Уралец перевел деньги по номеру карты, который ему прислали в ходе диалога. После этого владелец объявления перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».