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Общество15 сентября 2022 12:32

В Екатеринбурге разрешили застроить часть Исторического сквера

Его разделили на четыре зоны, в каждой из которых свои правила
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
На двух участках можно строить здания до 8 и 16 метров в высоту

На двух участках можно строить здания до 8 и 16 метров в высоту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разрешили застроить Исторический сквер. Такое заключение государственной историко-культурной экспертизы опубликовано на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В документе говорится, что капитальное строительство и снос объектов капитального строительства разрешается на участке в границах улиц Воеводина, Малышева, Горького и проспекта Ленина.

Зону разделили на четыре части, в каждой из которых действуют свои правила проведения работ. При этом на двух участках можно строить здания до 8 и 16 метров в высоту. А в одной из зон разрешили только работы под землей.

В мэрии «КП-Екатеринбург» сообщили, что им не поступали никакие документы об этой экспертизе.

- Ни одного обращение с предложением о застройке не поступало, - заявили там.

Ранее стало известно, что к 300-летию Екатеринбурга хотят отремонтировать Исторический сквер. Мэрия уже провела историко-культурную экспертизу. Специалисты заключили, что реконструкция не повлияет на объекты культурного наследия. В частности власти хотят обновить тротуары, бордюры и скамейки.