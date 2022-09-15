Мэрия Екатеринбурга раскрыла, сколько бомбоубежищ существует на территории города

Сооружение приводится в полную готовность в течение шести часов. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько бомбоубежищ находится на территории города: по словам специалистов, на уральскую столицу приходится более 900 сооружений гражданской обороны. Если возникнет чрезвычайная ситуация, жителям по радио или по телевизору объявят, где можно укрыться.

- Убежище может вместить до 200 человек. Объект герметичен и автономен: он оборудован фильтрами воздуха, бензогенератором, санитарным блоком, столовой, компьютерами, интернетом и радио, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Начальник отдела гражданской обороны УрФУ Александр Родин объясняет, что сооружение приводится в полную готовность в течение шести часов, за это время туда переносят продукты, топливо, медикаменты.

- Убежище рассчитано на пребывание в нем на протяжении трех дней, - добавили в администрации.