В Екатеринбурге осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего почти 500 человек

Мужчину приговорили к шести годам в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 51-летнему организатору финансовой пирамиды. От его действий пострадали 472 человека. Организации удалось украсть больше 264,7 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Осужденный создал кредитно-потребительский кооператив «Ссудо-сберегательный центр «ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ», который осуществлял свою деятельность по принципу «финансовой пирамиды», - говорится в сообщении.

Мужчина является жителем Иркутской области. С апреля 2014 года по ноябрь 2018 года головной офис кооператива был расположен в Октябрьском районе Екатеринбурга. Также его филиалы были в Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. Кроме того офисы работали на территории Челябинской области, Республики Башкортостан и Пермского края.

В кооперативе с гражданами заключали договоры передачи сбережений. Организация брала на себя ответственность по выплате не меньше 11 % годовых. Гражданам выдавали сертификаты участника кооператива, внесение и снятие денег отражались в сберегательной книжке.

Фактически выплаты клиентам происходили за счет поступления средств от новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды. В ноябре 2018 года офисы кооперативы закрылись, так не могли выплатить вкладчикам деньги.

Организатора финансовой пирамиды приговорили к шести годам в колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании ущерба. Приговор еще не вступил в силу.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что сбор доказательной базы происходил с 2019 по 2021 годы.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал свою вину в организации финансовой пирамиды и ссылался на действия вкладчиков, а также органов финансового регулирования, которые якобы привели к потере средств клиентов, - отметили в полиции.

Однако преступление директора кооператива удалось доказать. В июле 2021 года 110 томов оконченного уголовного дела были переданы полицией в суд.