Силовики задержали подозреваемого в поджоге ритуального агентства под Нижним Тагилом

Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге ритуального агентства в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Им оказался 27-летний бывший сотрудник похоронной фирмы. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

- Бывший работник агентства за несколько дней до случившегося был уволен за систематическое употребление алкоголя в рабочее время, - рассказали в полиции.

В ночь происшествия подозреваемый находился в посещении, где вспыхнул пожар. Мужчина признался, что был пьян и зашел на прошлое место работы. По его словам, он хотел забрать вещи . В этот момент подозреваемый курил. Мужчина утверждает, что бросил непотушенный окурок на пол, не придав этому значения.

Бывшего сотрудника ритуального агентства проверят на причастность к совершенной ранее краже из хозяйственного помещения канистры со спиртосодержащей жидкостью. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

Пожар в ритуальном агентства улице Кирова в поселке Черноисточинск произошел 14 сентября. Пламя охватило 209 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.