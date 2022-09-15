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Общество15 сентября 2022 10:56

В Екатеринбурге автомобилистов начали штрафовать за неоплаченную парковку

Постановления уже оформлены на несколько тысяч человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Постановления уже оформлены на несколько тысяч человек

Постановления уже оформлены на несколько тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автомобилистов начали штрафовать за неоплаченную парковку. Постановления уже оформлены на несколько тысяч человек. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Администрация города наладила работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил оплаты платных парковок на территории города Екатеринбурга на регулярной основе, - рассказали в пресс-службе. - Теперь тех, кто не оплачивает платные парковки, буду штрафовать на 1000 рублей в соответствии с п. 2 ст. 19 Закона Свердловской области №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Постановления с фото нарушения направляются горожанам на Почту России или в электронном виде, если к аккаунту на Госуслугах привязана почта или по месту жительства.

Срок привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца. Что, как отмечают в мэрии, теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он нарушал каждый день.

Автомобилисты могут обжаловать постановление. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту admkom@ekadm.ru, либо в администрацию города. Кроме того, обжалование возможно через суд.