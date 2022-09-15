Постановления уже оформлены на несколько тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автомобилистов начали штрафовать за неоплаченную парковку. Постановления уже оформлены на несколько тысяч человек. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

- Администрация города наладила работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил оплаты платных парковок на территории города Екатеринбурга на регулярной основе, - рассказали в пресс-службе. - Теперь тех, кто не оплачивает платные парковки, буду штрафовать на 1000 рублей в соответствии с п. 2 ст. 19 Закона Свердловской области №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Постановления с фото нарушения направляются горожанам на Почту России или в электронном виде, если к аккаунту на Госуслугах привязана почта или по месту жительства.

Срок привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца. Что, как отмечают в мэрии, теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он нарушал каждый день.

Автомобилисты могут обжаловать постановление. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту admkom@ekadm.ru, либо в администрацию города. Кроме того, обжалование возможно через суд.