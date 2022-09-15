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Экономика15 сентября 2022 10:43

На Ямале растет число самозанятых

В 2022 году их стало на треть больше
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жителям Ямала дали возможность зарабатывать легально

Жителям Ямала дали возможность зарабатывать легально

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе растет число самозанятых граждан. За восемь месяцев 2022 года их число выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом и составляет 12 400 человек. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Чаще всего самозанятые граждане Ямала зарабатывают на пошиве одежды, фотосъемке, производстве кондитерских изделий, ремонте помещений и оборудования, перевозках, в том числе, на такси.

В региональном Департаменте экономики поясняют, что на Ямале созданы нормальные условия для легального заработка. Самозанятые ямальцы имеют право воспользоваться финансовой, консультационной, имущественной, маркетинговой и образовательной поддержкой.