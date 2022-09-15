Планируется закупить 45 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать цвет для новых троллейбусов. Об этом написал в telegram-канале глава города Алексей Орлов. Голосование проходит на официальном сайте уральской столицы. Оно продлится до 21 сентября.

- Общественный транспорт должен не только делать жизнь людей удобней, но и радовать их глаз, украшать улицы. Поэтому мы решили провести общегородское голосование, - написал мэр.

Напомним, из федерального бюджета Екатеринбург получил 1 миллиард рублей за приобретение новых троллейбусов. Дополнительно для этого из бюджетов Свердловской области и уральской столицы выделят по 225 миллионов рублей. По словам Алексея Орлова, на эти деньги планируется закупить 45 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сейчас готовятся документы для проведения конкурса на закупку.