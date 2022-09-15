Свердловский департамент информационной политики выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Все медиасообщество скорбит по Владимиру Николаевичу Сунгоркину, главному редактору «Комсомольской правды», скончавшемуся 14 сентября. Свои соболезнования выразили сотрудники Департамента информационной политики Свердловской области.

- Горько осознавать, что медиасообщество потеряло этого яркого, талантливого человека и великолепного профессионала, - сказала Юлия Хусаинова, директор Департамента информационной политики Свердловской области. – Он реализовал немало крупномасштабных медийных и общественных проектов, уделял внимание темам, важным для уральцев, обладал неисчерпаемой энергией, был полон сил, планов и замыслов. Благодаря ему издание «Комсомольская правда» сегодня считается одним из сильнейших медиахолдингов страны. Владимир Николаевич был неравнодушным и талантливым руководителем, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, в том числе в Свердловской области. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал вместе с этим замечательным человеком.

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября во время экспедиции по Дальнему Востоку. Причиной смерти стал инсульт. Ему было 68 лет.