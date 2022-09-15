На Сибирском тракте произошел сильный пожар

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Сибирском тракте днем, 15 сентября, произошел сильный пожар. По данным МЧС, тушение осложняет сильный ветер и удалённость водоисточников.

- В 13:24 поступило сообщение о пожаре на Сибирском Тракте в Екатеринбурге. По оперативной информации горит дом в садовом товариществе, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас пожарные делают все, чтобы не допустить распространение огня. В тушении пожара задействованы 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге утром, 15 сентября, на Пальмиро Тольятти вспыхнул мусоровоз Scania. Огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.