На Уралмаше Lada столкнулась с Citroen и перевернулась

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 15 сентября на Уралмаше столкнулись Lada и Citroen. Отечественная леговушка от удара перевернулась на крышу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском ГИБДД.

- По предварительным данным пострадали двое несовершеннолетних, - сообщили там.

Авария случилась на улице Победы, 70. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Пострадавших доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Авария случилась на улице Победы, 70.

Еще одна авария 15 сентября в первом часу дня произошла у музея Дом Метенкова на улице Карла Либкнехта. Оказалось легковой автомобиль Volkswagen, двигаясь со стороны проспекта Ленина, вдруг пробил ограждение и вылетел на тротуар. В машине в этот момент сидело два человека - водитель и девушка.