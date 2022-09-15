У парня, севшего за руль каршерингвоой машины, не было прав Фото: скриншот с видео

В Верхней Пышме парень на каршеринговом автомобиле ради трюка разогнался до 150 км/ч. Он хотел эффектно проехать возвышенность и у него это вышло.

- Парень на каршеринговом авто решил проверить, что будет если разогнаться до 150 км/ч на пригорке, - рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». - Его друзья сняли, как машина подлетела над дорогой и из нее посыпались искры.

Молодой человек, выложивший видео в соцсети признался, что у парня, севшего за руль каршерингвоой машины, не было прав. Аккаунт принадлежал другому человеку, его уже заблокировали.

Мало того, что парень повредил машину, так еще и подверг себя опасности. Мы запросили комментарий о произошедшем в ГИБДД.

Напомним, в апреле мы рассказывали, как пьяный учитель влетел в дерево, катая подростков на каршеринговой машине. Это произошло на четвертом километре дороги в сторону озера Глухое. Несовершеннолетних пассажиров с травмами доставили в больницу.