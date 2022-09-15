В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выявили нарушения в 070 автобусе, притворившись пассажирами

За пару часов автоинспекторами было выявлено 7 нарушений Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 14 сентября сотрудники ГИБДД в гражданской одежде под видом обычных пассажиров проехались на 070 автобусе и выявили ни одно нарушение.

- За пару часов негласного контроля автоинспекторами было выявлено 7 нарушений правил дорожного движения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В том числе водители нарушали правила перестроения и маневрирования, проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, использования телефона и не ездили без ремня безопасности.

Закончив поездку, госавтоинспекторы проверили на конечной остановке «Парк хаус» техническое состояние более десятка автобусов. При проверке были выявлены неработающие световые приборы. Нарушителей привлекут к ответственности.