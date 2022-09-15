МТС покажет пять театральных премьер онлайн

Трансляция будет вестись из Учебного театра Екатеринбургского государственного театрального института в его соцсетях в режиме онлайн.

Афиша марафона. Фото предоставлено пресс-службой МТС

Все, кто не сможет лично побывать в этот день в театре, увидят пять оригинальных студенческих постановок, в течение одного дня. Для осуществления трансляции специалистами МТС проложен выделенный интернет-канал в Учебный театр ЕГТИ. Съёмка спектаклей будет вестись тремя видеокамерами, с участием видеооператора и режиссёра эфира. Трансляция будет бесплатной и доступной к просмотру всеми желающими формате Full-HD из любой точки планеты.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Часовые спектакли-эскизы созданы всего за неделю с 12 по 18 сентября силами студентов выпускных курсов театральных институтов России, Армении и Киргизии. Все пять постановок будут осуществлены по пьесам авторов уральской школы драматургии Николая Коляды. В качестве актёров выступят четверокурсники Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ). Режиссёрами и сценографами спектаклей станут студенты-выпускники из Москвы (ГИТИС и Театрального института им. Б. Щукина), Санкт-Петербурга (РГИСИ), Ереванского институт театра и кино (ЕГИТК) и Киргизского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой (КГУКИ). Спектакль, эскиз которого экспертный совет лаборатории назовёт победителем, будет поставлен на сцене «Коляда-театра».

Фото предоставлено пресс-службой МТС

«Екатеринбург – город с невероятно глубокими театральными традициями. Но чаще всего известность к уральским артистам приходит только после их переезда в Москву. Наш земляк Николай Коляда, создавший уральскую школу драматургии при ЕГТИ и самобытный «Коляда-театр», уже не в первый раз доказывает, что находиться в мейнстриме театрального процесса, можно не покидая Урала. Что в поисках оригинального сценического продукта, столичные режиссёры сами потянутся в Екатеринбург. Студенческая театральная Лаборатория_Театр_Урал «Твое время» подтверждает эту догадку. Мы рады приглашению Лаборатории стать в этом году генеральным партнёром её проведения. И сделаем всё зависящее от нас, чтобы результаты её работы увидели театралы во всём мире», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Театральная Лаборатория_Театр_Урал «Твое время» проводится в Екатеринбурге во в шестой раз. Проект направлен на популяризацию пьес местных - уральских драматургов, раскрытие творческого потенциала, а также развитие коммуникативных и организаторских навыков участников постановочного процесса, студентов выпускных курсов театральных специальностей «Актерское искусство», «Режиссура театра», «Сценография», а также студентов и выпускников специальности «Литературное творчество» ЕГТИ – школы Уральской драматургии под руководством Н. Коляды. Задачей этого проекта является формирование актуального театрального контента, освещающего средствами театрального искусства проблемы национальной (региональной) идентичности, экологии, и вовлечение в его просмотр максимального количества целевой аудитории, в т. ч. из удаленных территорий посредством онлайн трансляций и выездов.