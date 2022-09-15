В Свердловской области верующие вышли на Симеонову тропу

Участники Крестного хода пройдут 180 километров в пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 сентября десятки православных верующих вышли на Крестный ход под названием «Симеонова тропа», который продлится до 25 сентября. Маршрут от Алапаевска до Верхотурья составляет 180 километров и посвящен уральскому святому Симеону Верхотурскому, день памяти которого отмечается 25 числа. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Каждый день участники Крестного хода будут преодолевать от 11 до 40 километров. Маршрут проложен через населенные пункты Верхняя Синячиха, Речково, Комарово, Махнево, Меркушино, Усть-Салда, Красногорское и оканчивается в Свято-Троицком мужском монастыре в Верхотурье. Ночлег организован в храмах, сельских клубах и школах. В пути будет проведено несколько литургий и молебнов.

Часть православных христиан пройдут Крестный ход полностью, а часть присоединится в пути. Большую часть пути участники мероприятия проводят в молитве.

Перед стартов Крестного хода «Симеонова тропа» председатель Фонда Святой Екатерины Александр Андреев вручил участникам икону святой великомученицы.