В Невьянске полицейские задержали подростков, подкладывающих посторонние предметы на ж/д пути

На родителей мальчиков составлены административные протоколы Фото: УТ МВД России по УрФО

В Невьянске 13 сентября транспортные полицейские на перегоне станций Невьянск - Шурала задержали 12-летних подростков, подкладывающих посторонние предметы на ж/д пути . О мальчиках силовикам сообщил машинист грузового поезда, заметивший их опасные игры.

- Транспортные полицейские доставили задержанных подростков в отдел полиции и сообщили их законным представителям, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - С малолетними правонарушителями и их родителями стражи порядка провели профилактическую беседу.

Полицейским мальчики рассказали, что учатся в шестом классе местной школы. Когда закончились уроки, они решили пойти на железную дорогу. Там им пришла идея посмотреть, что будет, если на пути положить камни и автомобильную шину. К счастью, их вовремя заметили.

На родителей мальчиков за ненадлежащее исполнение обязанностей составлены административные протоколы.