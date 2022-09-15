В Ревде осудили мужчину в берцах, который забил насмерть бывшего сокамерника

Осужденный 14,5 лет пробудет в колонии особого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде на 14,5 лет отправили в колонию особого режима 37-летнего Андрея Блицына, который убил своего бывшего сокамерника и еще одного знакомого. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 29 мая 2022 года осужденный с потерпевшими распивал алкоголь. В какой-то момент Блицын вспомнил что с потерпевшим ранее отбывал наказание в одной исправительной колонии и у них произошел словесный конфликт, - говорится в сообщении.

Осужденный забил товарища насмерть руками и ногами, обутыми в берцы. Тот от полученных травм скончался на месте. Затем Блицын попросил другого знакомого открыть ему дверь из квартиры. Он согласился, но был настолько пьян, что долго не мог вставить ключ в замочную скважину.

Осужденный разозлился и избил знакомого. Блицын сломал деревянную перегородку около двери и покинул место преступлений. Второй мужчина от полученных травм также скончался на месте.

Блицына признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он признал свою вину в полном объеме и раскаялся.

В Следственном комитете по Свердловской области рассказали, что провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и сделали различные экспертизы. При этом Блицын пытался скрыть свои преступления, спрятав свою одежду со следами крови у знакомой.

- Задержанным оказался местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за причастность к грабежу, угону транспортного средства, побоям и разбойному нападению. Наручники на его запястьях оперуполномоченные защёлкнули в тот момент, когда он вызвал такси и уже шел к машине, чтобы спешно покинуть Ревду с целью «залечь на дно», - рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.