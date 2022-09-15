В Первоуральске мужчина умер на глазах у прохожих

Мужчине было 44 года Фото: группа ВКонтакте Инцидент Первоуральск

В Первоуральске, возле дома на Вайнера, 51, мужчина умер на глазах у прохожих. Как рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск», он внезапно начал плеваться кровью и попросил помощи у проходящих мимо людей.

Прохожие вызвали скорую. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины и вызвали полицию.

- Следователи проводят проверку в связи со случившимся. Сотрудники осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что личность умершего полицейские уже установили - это 44-летний мужчина. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характера.

Отметим, что очевидцы также сообщали, что скорая приехала только через 35 минут, однако в минздраве «КП-Екатеринбург» рассказали, что звонок в скорую помощь поступил в 16:19, а бригада прибыла на место в 16:32: время в пути составило 13 минут при нормативе 20 минут в условиях города.