Ожидается переменная облачность без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 15 сентября вернулось тепло. Днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

В ночь на пятницу, 16 сентября, столбик термометра покажет +8…+10 градусов. Днем потеплеет до +16...+18 градусов. В ночь на субботу похолодает до +6…+8 градусов. Днем температура поднимется до +17…+19 градусов. 16 и 17 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.

По данным «Гисметео», в ночь на 18 сентября температура составит +13 градусов. Днем она поднимется до +15 градусов. В понедельник днем столбик термометра покажет +21 градус, а во вторник будет +24 градуса.

21 сентября, в среду, синоптики ожидают потепления в столице Урала до +25 градусов. 22 сентября воздух прогреется до +23 градусов. В пятницу похолодает до +19 градусов.