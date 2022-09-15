В Екатеринбурге в детсадах и школах начали объявлять карантин из-за коронавируса

Из-за коронавируса дети снова вынуждены учиться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в детсадах и школах начали объявлять карантин из-за случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет URA.RU.

- Три человека заболели коронавирусом. Весь класс отправили на карантин по домам, - рассказала изданию мама третьеклассника одной из школ.

Еще одна женщина поделилась, что группу ее ребенка в садике отправили на карантин из-за одного заболевшего коронавирусом малыша. При этом по ее словам, детей с симптомами просят сдавать тест.

По данным городского департамента образования на 14 сентября предоставленным «КП-Екатеринбург», на карантин из-за случаев ОРВИ и коронавируса закрыто 16 групп в 10 детских садах и 5 классов в 3 школах.

Напомним, перед началом учебного года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что школьников не планируют переводить на дистант из-за роста случаев заражения коронавирусом в регионе. Глава региона подчеркнул, что у школ есть алгоритм, по которому им следует действовать в случае заражения одного из учащихся коронавирусом.