В Екатеринбурге пропал 17-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: ПСО Прорыв
В Екатеринбурге волонтеры и полицейские разыскивают 17-летнего Парвиза Платунова. Подросток пропал в Верх-Исетском районе еще 9 сентября.
- Несовершеннолетний разыскивается отделом полиции №9. Все, кто располагает значимой информацией о нем, могут сообщать ее по телефону 356-42-09, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Как сообщают волонтеры, мальчик нуждается в медицинской помощи. В день пропажи он был одет в синий анорак, кроссовки и джинсы темного цвета.
Приметы:
Рост: 170 см.
Телосложение: среднее.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: светло-русый (бритый).
Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите по указанному выше телефону в отделение полиции или по телефонам указанным в ориентировке.