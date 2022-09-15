В Екатеринбурге пропал 17-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: ПСО Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские разыскивают 17-летнего Парвиза Платунова. Подросток пропал в Верх-Исетском районе еще 9 сентября.

- Несовершеннолетний разыскивается отделом полиции №9. Все, кто располагает значимой информацией о нем, могут сообщать ее по телефону 356-42-09, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Как сообщают волонтеры, мальчик нуждается в медицинской помощи. В день пропажи он был одет в синий анорак, кроссовки и джинсы темного цвета.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: карий.

Цвет волос: светло-русый (бритый).

Если вы знаете, где может находиться мальчик, сообщите по указанному выше телефону в отделение полиции или по телефонам указанным в ориентировке.