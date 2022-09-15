В Камышлове в пожаре пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Камышлове на улице Карла Маркса ночью, 15 сентября, произошел пожар на втором этаже двухэтажного шестиквартирного дома. Огонь охватил площадь в три квадратных метра и повредил чердачное покрытие. По данным МЧС, во время пожара пострадала женщина.

- В 02:40 поступило сообщение о пожаре. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 3 человека, из них 1 ребенок. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью маски дыхательного аппарата спасен 1 человек. Есть пострадавшая, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава. В 02:48 огонь был локализован. Еще через шесть минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03:30.