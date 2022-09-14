В Екатеринбурге завершились поиски 16-летнего подростка, пропавшего в начале августа

Заявление о розыске несовершеннолетнего поступило от матери только вечером 13 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры отряда «Прорыв» завершили поиски 16-летнего мальчика, который пропал еще в начале августа. Школьник вышел из дома в Верх-Исетском районе и не вернулся. Также его розыском занимались и сотрудники полиции.

Заявление о розыске несовершеннолетнего поступило от матери только вечером 13 сентября. Ранее подросток неоднократно уходил из дома, но заявлений об этом не было.

- Найден. Жив, спасибо всем, кто участвовал в поисках, - сообщили в отряде «Прорыв».

Напомним, в Реже пропавшую 76-летнюю бабушку нашли мертвой. Елену Цуканову искали с 8 сентября волонтеры и сотрудники полиции. Она нуждалась в медицинской помощи.

- Проверка проводится режевским межрайонным следственным отделом областного следственного комитета, осмотр, опросы, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, при осмотре признаков криминальной смерти нет, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.