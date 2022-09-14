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Происшествия14 сентября 2022 17:14

В Екатеринбурге два человека пострадали в столкновении легковушки и машины скорой

Авария произошла на пересечении улиц Гурзуфская – Посадская
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, водитель Lada Vesta не уступил дорогу бригаде медиков

Как оказалось, водитель Lada Vesta не уступил дорогу бригаде медиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два человека пострадали в столкновении отечественной легковушки и машины скорой помощи. Авария произошла вечером 14 сентября на пересечении улиц Гурзуфская – Посадская. Как оказалось, водитель Lada Vesta не уступил дорогу бригаде медиков.

- Водитель «Лада Веста» допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками во встречном направлении с левым поворотом на улицу Гурзуфская. После этого легковушку отбросило на ограждение. В результате ДТП госпитализированы водитель «Лады» и фельдшер скорой помощи, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции в ночь на 15 августа иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. В жутком ДТП погибли пять человек. Еще двое пострадали.