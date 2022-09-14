«Урал» уступил московскому ЦСКА в розыгрыше кубка России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» уступил московскому ЦСКА в рамках розыгрыша кубка России. «Шмели» играли на домашней арене «армейцев», матч завершился со счетом 2:1.

Ни хозяева, ни гости долго не могли распечатать ворота соперника, по-настоящему опасный момент создал московский легионер Адольфо Гайч на 15 минуте встречи, он сумел переиграть вратаря Никиту Алексеева, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Во втором тайме на 77 минуте Виллиан Роша, замыкая подачу с угла поля, нанес точный удар головой и направил мяч под самую штангу. На этот гол гости ответили точным ударом Александра Юшина на 86 минуте встречи, примечательно, что полузащитник вышел на замену тремя минутами ранее.

Уже в добавленное время «армейцы» сумели вырвать победу и забили гол усилиями Милана Гайича. Напомним, прошлый матч в кубке России «шмели» провели против «Сочи» и уверенно победили со счетом 2:0.