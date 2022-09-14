Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене переиграл московский «Спартак»

Теперь в активе «Автомобилиста» девять очков в шести играх Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно обыграл московский «Спартак» и набрал два очка. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 4:1.

Гости площадки первыми открыли счет, на 16 минуте первого периода нападающий «Витязя» Андрей Локтионов сумел перехитрить голкипера «шоферов» и забросил шайбу.

На этот гол хозяева ответили точным броском Сергея Широкова, олимпийский чемпион сравнял счет на 19 минуте встречи. Под конец второго периода он же забил второй гол. На 50 минуте Степан Хрипунов еще больше увеличил преимущество над соперником, а окончательный счет встречи установил капитан клуба, оформивший хет-трик за 20 секунд до финальной сирены.

Теперь в активе «Автомобилиста» девять очков в шести играх, что позволяет команде быть одним из лидеров восточной конференции.