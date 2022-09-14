Прокурор направил иск в суд, который это требование удовлетворил в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти в местной школе заменили крышу только после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, кровля учебного заведения, которому присвоено имя Героя Советского Союза И.И. Черепанова, находилась в аварийном состоянии.

- В рекреациях второго этажа с потолка течет вода, на полу подставлены ведра, потолок с подтеками, имеются следы отслаивания штукатурного слоя. При этом в бюджете муниципалитета денежные средства на капитальный ремонт кровли не были запланированы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор направил иск в суд, который это требование удовлетворил в полном объеме. Ремонт происходил в летнее время этого года.

- Полностью заменено кровельное покрытие, вместо разрушающегося рубероида положен профлист. Сумма восстановительных работ составила свыше 17,9 миллионов. К новому учебному году работы были полностью завершены, - добавили в ведомстве.