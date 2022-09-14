В Туринске мужчина разбил окно, чтобы обокрасть местный магазин

Злоумышленником оказался местный житель, которого ранее уже судили за имущественные преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске росгвардейцы поймали 33-летнего мужчину, который разбил окно и проник в помещение магазина. В ночь на 6 сентября силовики находились на дежурстве, когда им поступил сигнал о срабатывании сигнализации в торговой точке на улице Социалистической.

- Прибывшие по адресу сотрудники обнаружили, что с фасада здания охраняемого объекта открыто окно, а рядом находился неизвестный с бутылкой алкоголя в руках. Силовики задержали его для выяснения обстоятельств, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Злоумышленником оказался местный житель, которого ранее уже судили за имущественные преступления. Он рассказал, что сначала пытался взломать дверь, чтобы попасть в магазин, но здесь его усилия оказались тщетны.

- Тогда он взял кирпич и нанес им несколько ударов по оконному стеклу. В результате срабатывания сигнализации мужчина смог прихватить с собой только пол-литра, но как только он спрыгнул на землю, был встречен группой задержания,- добавили в ведомстве.