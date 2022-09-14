В Екатеринбурге трамваи и троллейбусы отправят в объезд из-за проведения «Кросса нации»

Ради всероссийского дня бега будут перекрыты несколько улиц в центре уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге «Кросс нации», который состоится уже 17 сентября, повлияет на работу общественного транспорта. Ради всероссийского дня бега будут перекрыты несколько улиц в центре уральской столицы.

В частности, с 08:00 до 14:30 закрывается движение троллейбусов по улицам Малышева, Мира от остановки «Гостиница Центральная» до конечной станции «Академическая» в обоих направлениях. Временные изменения затронут следующие маршруты: № 6, 7, 12.

- Также с 10:45 до 14:30 закрывается движение трамваев по проспекту Ленина Луначарского до Гагарина, по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «Блюхера» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях, - сообщили в «Гортрансе» Екатеринбурга.

Не будут ходить в этом направлении следующие номера трамваев: № 4, 5, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 26 и 32.

Напомним, на «Кроссе нации» в Екатеринбурге ждут не меньше 14 тысяч человек.