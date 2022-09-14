Жительница Красноуфимска отдала телефонным мошенникам 158 тысяч рублей

Она подтвердила свои личные данные, после чего согласилась открыть счет в банке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 57-летняя местная жительница поверила телефонным мошенникам и потеряла 158 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные и спросили, не оставляла ли та заявку на одном из популярных сервисов по поиску работы.

- Взволнованная гражданка подтвердила эту информацию, так как действительно за несколько дней до этого размещала свое резюме на сайте, занимающимся поиском работодателей по оставленным соискателем работы требованиям, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Она подтвердила свои личные данные, после чего согласилась открыть счет в банке, на который якобы ей будет поступать зарплата. После этого она оформила кредит на 158 тысяч для «успешного стартапа».

- Указанные деньги пострадавшая перевела на услужливо подсказанный ей мошенниками счет, после чего они перестали выходить с ней на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.