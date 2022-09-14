В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге откроется Reebok под новым названием

Открытие запланировано на ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» вновь откроется магазин Reebok. Однако точка теперь будет под другим названием - Sneaker Box. Об этом сообщает ТЦ в своем telegram-канале.

- Открытие запланировано на ближайшие дни, дату пока не называют, - говорится в сообщении.

Ранее, в мае, в ТЦ «Гринвич» вновь открылись Cropp, House, Reserved и Sin Say. А 30 августа в торговом центре открылся H&M. Планируется, что они будут работать, пока большая часть стока не будет распродана.

Также в «Гринвиче» открылся первый в России магазин турецкого бренда Perspective. Он относится к компании BNS Club, которая до этого на территории России не вела торговлю. Perspective занял место популярного американского бренда Tommy Hilfiger, ушедшего из страны.