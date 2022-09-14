Уральский митрополит предложил назвать трассу до Казани «Екатерининской»

Также инициатива нашла отклик и в Фонде святой Екатерины
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) предложил назвать новую трассу М-12 до Казани «Екатерининской». Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он едет по обновленному ЕКАДу.
- Только что вернулся в Екатеринбург и направился на ЕКАД. Совсем недавно открылась эта трасса. Открывал ее Евгений Владимирович Куйвашев, и я спешу поздравить его с окончанием этих больших трудов, - заявил митрополит.
Евгений Кульберг отметил, что эту идею поддержали в его Telegram-канале. Также инициатива нашла отклик и в Фонде святой Екатерины.
- Так что, выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название «Екатерининская» вместе», - добавил митрополит.