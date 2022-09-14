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Общество14 сентября 2022 13:19

В Кольцово полиция задержала мужчину, который курил и матерился в самолете

На него составили административные материалы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Нарушителем оказался 21-летний житель Оренбургской области

Нарушителем оказался 21-летний житель Оренбургской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прилетевшего из Благовещенска пассажира задержала полиция. 21-летний молодой человек нарушал на борту воздушного судна общественный порядок. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по УрФО.

- Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Оренбургской области, 2001 года рождения, который согласно акту командира воздушного судна во время полета нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью, а также курил в туалетной комнате, - говорится в сообщении.

Задержание прошло 13 сентября. Молодого человека доставили в дежурную часть. На пассажира составили материал по статье 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).