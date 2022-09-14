В Екатеринбурге автомобилисты пожаловались на перекрытие переулка

Переулок перекрыт с мая 2022 года. Фото: читатель "КП"

Автомобилисты Екатеринбурга пожаловались в редакцию «КП-Екатеринбург» на перекрытие части переулка Выездного. Часть проезжей части дороги, ведущей с Новой Сортировки к улице Стрелочников, перекрыли еще в мае – здесь поставлено ограждение, перекопана дорога, однако на этом работы остановились.

Фото: сервис Яндекс. Карты

- Перекрыли часть переулка еще в мае, тут часто пробки, но работы не ведутся. Я писал в июне обращение в Администрацию Екатеринбурга, однако ответа от городских чиновников так и не дождался. Работы здесь давно не ведутся, скоро зима, а воз и ныне там, - рассказал изданию автомобилист Алексей, который добирается по переулку каждый день на работу.

Отметим, что по закону дорожные рабочие должны завершить все работы на проезжей части до середины октября. Однако пока на этом объекте никто не работает.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что земляные работы в районе здания № 3 по переулку Выездному проводит подрядчик ООО СК «ИНТЕХ». Работы связаны со строительством тепловой сети, на основании разрешений, выданных Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга.

- В связи с тем, что работы не были завершены в установленные сроки, Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга и Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга в отношении ООО СК «ИНТЕХ» составлено 2 протокола об административном правонарушении - в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии города.

В ходе заседаний Административной комиссии по одному материалу было принято решение о прекращении административного производства в отношении ООО СК «ИНТЕХ» в связи с отсутствием состава правонарушения, по второму материалу принято решение о привлечении должностного лица к административному штрафу.

Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга в адрес АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», которая выступает заказчиком работ, направлено письмо с просьбой предоставить информацию о сроках восстановления благоустройства указанной территории. Пока ответ от АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» не поступил.