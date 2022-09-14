В Пыть-Яхе строят новый вокзал

Новый вокзал построят до 2025 года Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Пыть-Яхе приступили к возведению нового административного здания железнодорожного вокзала. Комплекс построят к 2025 году. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

На объект завезли технику, строительные материалы, подрядчик приступил к работе. Здесь демонтируют старые конструкции, проведут новые коммуникации и благоустроят территорию, после чего будут готовить площадку для строительства.

Отметим, что осенью 2022 году в работу запустят здание нового железнодорожного вокзала в Нягани. Также ведется реконструкция вокзала в Сургуте, которую завершат в 2025 году.