Школьники смогут путешествовать по городам региона Фото: Лев ИСТОМИН

Ученики 5-9 классов Югры получили право путешествовать по социальным сертификатам. Туры организуют туроператоры по внутреннему и въездному туризму региона, а родители школьников сами будут выбирать программы по своему вкусу.

Так, например, по сертификату можно посетить Ханты-Мансийск, Сургут и Сургутский район, посетить океанариум в Когалыме, съездить в Нижневартовск.

Во время туров особое внимание уделять вопросам безопасности: школьники будут пользоваться автотранспортом надлежащего уровня, жить в гостиницах не ниже трех «звезд», питаться три раза в день в кафе и ресторанах, посещать лучшие музеи и достопримечательности.

Подать заявление на социальные сертификаты можно с 12 сентября по 30 ноября 2022 года. Каждый ребенок, который учится с 5,6,7,8 и 9 классах, имеет право на получение одного сертификата. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Документ имеет право получить родитель или законный представитель ребенка. Для этого нужно заполнить заявление на Портале социальных услуг Югры в разделе «Услуги туризма».

После получения документа на портале будет доступен перечень предлагаемых программ и информацию о туристическом операторе. Перед поездкой нужно выбрать удобные даты и заключить договор с туроператором в электронном виде.